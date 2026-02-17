Cinque minuti di follia ripresi dalle telecamere | gli spari il movente e la cattura dopo la fuga

Lunedì 9 febbraio, a Cerignola, un dipendente di un’azienda agricola ha rischiato di essere gravemente ferito durante un episodio di violenza esploso in pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli spari, che sono stati esplosi dall’uomo dopo un acceso confronto. Dopo aver sparato, l’autore del gesto è fuggito, ma è stato poi arrestato dalla polizia poco distante dal luogo dell’incidente. La scena si è svolta davanti a una farmacia in viale Usa, creando grande paura tra i passanti.

Tutti i dettagli del tentato omicidio di viale Usa a Cerignola: dall'esplosione dei colpi d'arma da fuoco alla cattura. Cosa è successo davvero Le immagini del tentato omicidio riprese dalle telecamere: ecco cosa è accaduto a Cerignola davanti a un negozio: una cronologia precisa supportata da rilievi tecnici, testimonianze e filmati. La retromarcia con l'auto, gli spari e il ferito a terra. Il movente del tentato omicidio e gli arresti domiciliari.