Cina | obbligatori comandi fisici nelle auto dal 2027 Sicurezza e accessibilità al centro della nuova normativa

La Cina ha deciso di rendere obbligatori i comandi fisici nelle auto a partire dal 2027, per migliorare la sicurezza e facilitare l’uso da parte di tutti i guidatori. La nuova normativa mira a ridurre il rischio di distrazioni durante la guida, imponendo l’installazione di pulsanti e leve tradizionali. Un esempio concreto è la richiesta di integrare comandi tattili nelle vetture di nuova produzione, per garantire che i conducenti possano controllare facilmente le funzioni senza distogliere lo sguardo dalla strada.

La Cina Impone il Ritorno dei Comandi Fisici nelle Auto: Una Rivoluzione per la Sicurezza e l'Accessibilità. La Cina sta per stravolgere l'industria automobilistica mondiale con una nuova normativa che imporrà ai costruttori l'integrazione di comandi fisici per funzioni essenziali come l'avvio, la direzione di marcia, gli indicatori di direzione e i tergicristalli. La decisione, prevista per luglio 2027, mira a migliorare la sicurezza e l'accessibilità nell'utilizzo dei veicoli, ponendo un freno alla tendenza di concentrare tutti i controlli su touchscreen. Una svolta che potrebbe ridefinire l'esperienza di guida globale. Stop al minimalismo estremo, in Cina le auto dovranno avere comandi fisici per le funzioni di sicureLa Cina ha deciso di vietare il minimalismo totale nelle auto, perché le funzioni di sicurezza devono essere facilmente accessibili. Edilizia scolastica in Sicilia, 11 progetti finanziati con oltre 10 milioni dal Fesr 2021-2027. Via libera del governo Schifani a interventi per sicurezza e accessibilità. La Cina vieta davvero gli schermi in auto? No, ma tornano i tasti fisici. La Cina mette un freno agli schermi touchscreen in auto: obbligatori i tasti fisici (ed è un bene). La Cina vuole vietare le auto con comandi solo touch: obbligatori pulsanti fisici per le funzioni chiave. Colpo di scena: la Cina vuole tornare ai tasti fisici in auto. Touch screen pericolosi in auto, la Cina impone il ritorno dei tasti fisiciObiettivo ridurre le distrazioni e aumentare la sicurezza, segnando la fine del minimalismo full-touch criticato da molti. Obbligo di comandi fisici per le funzioni chiave. La Cina intende bandire il tutto a schermoDopo l'obbligo, per questioni di sicurezza, di dotare le auto di maniglie meccaniche, ecco anche l'obbligo di equipaggiare le vetture con comandi fisici per alcune delle funzioni chiave. La Cina rende obbligatori i tasti fisici nelle auto per le funzioni chiave, poiché schermi e controlli touch diminuiscono la sicurezza.