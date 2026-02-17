Cime Tempestose | il film che ha risvegliato il desiderio gotico romantico

Life&People.it Ci sono storie che non appartengono al passato, anche quando sono state scritte secoli fa. Ci sono romanzi che continuano a esercitare una forza quasi ossessiva, perché parlano di passioni che non si possono addomesticare, di sentimenti che non cercano redenzione, ma soltanto spazio. Cime Tempestose è una di queste narrazioni: un FILM classico c he non smette di inquietare, sedurre, dividere Il film non ha destato interesse soltanto perché riporta sullo schermo una delle storie più celebri della letteratura inglese, ma perché arriva in un momento culturale preciso: quello in cui il pubblico sembra tornare a desiderare atmosfere cupe, romanticismo violento, estetiche gotiche e personaggi che non cercano di piacere.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Emerald Fennell ha realizzato l’adattamento di “Cime tempestose” e questo ha già suscitato critiche prima ancora di vedere il film.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.