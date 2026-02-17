Cime Tempestose | il film che ha risvegliato il desiderio gotico romantico
Life&People.it Ci sono storie che non appartengono al passato, anche quando sono state scritte secoli fa. Ci sono romanzi che continuano a esercitare una forza quasi ossessiva, perché parlano di passioni che non si possono addomesticare, di sentimenti che non cercano redenzione, ma soltanto spazio. Cime Tempestose è una di queste narrazioni: un FILM classico c he non smette di inquietare, sedurre, dividere Il film non ha destato interesse soltanto perché riporta sullo schermo una delle storie più celebri della letteratura inglese, ma perché arriva in un momento culturale preciso: quello in cui il pubblico sembra tornare a desiderare atmosfere cupe, romanticismo violento, estetiche gotiche e personaggi che non cercano di piacere.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
“Cime tempestose”: adattare il desiderio
Emerald Fennell ha realizzato l’adattamento di “Cime tempestose” e questo ha già suscitato critiche prima ancora di vedere il film.
Le "Cime Tempestose" di Margot Robbie: una telenovela che rende in salsa erotico-pulp il celebre romanzo romanticoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cime tempestose – Programmazione; Il nuovo Cime Tempestose è sostanzialmente la fanfiction che (quasi) tutti ci siamo immaginati leggendo il libro; Cime Tempestose 2026, dove è stato girato il film con Margot Robbie; Eravamo prontissimi a stroncarlo, ma Cime tempestose di Emerald Fennell è davvero difficile da odiare.
Cime tempestose, dal libro al film: cosa cambia nell'adattamentoAbbiamo fatto un riassunto delle principali differenze tra Cime Tempestose di Emerald Fennell e il libro capolavoro di Emily Brontë. movieplayer.it
Cime tempestose, recensione del film: Margot Robbie e Jacob Elordi tra amore e vendettaLeggi su Sky TG24 l'articolo Cime tempestose, recensione del film: Margot Robbie e Jacob Elordi tra amore e vendetta ... tg24.sky.it
Cime tempestose da record anche in Italia! Primo weekend di fuoco per l'adattamento cinematografico firmato da Emerald Fennell con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Ben 3 milioni e 666 mila euro incassati in appena 4 giorni, corrispondenti a più d facebook
Il destino di Cime tempestose è essere stroncato (di A. Marrocco) x.com