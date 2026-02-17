Ciclone Harry | convegno su rischi naturali e corretta gestione territorio

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nel Sud Italia, colpendo soprattutto la Locride con allagamenti e crolli di strade. Sono state organizzate riunioni pubbliche per affrontare i rischi naturali e migliorare la gestione del territorio, coinvolgendo esperti e amministratori locali. Durante il convegno sono stati presentati piani di intervento per prevenire future emergenze e proteggere le comunità.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Gli effetti del Ciclone Harry sono stati devastanti per gran parte del Sud Italia e non solo. La Locride ha subito ingenti danni in particolare alle infrastrutture, ai lungomari cittadini, alle abitazioni, agli stabilimenti balneari, alle attività economiche e strutture ricettive. Nei giorni scorsi il tema del ciclone Harry ha raggiunto anche le aule del Parlamento Europeo, vista la gravità dell’accaduto e la necessità di intervento tramite dei fondi da parte dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Enna, allerta meteo: nuove piogge su un territorio ancora fragile dopo il ciclone Harry. Rischio idrogeologico. Enna si prepara ad affrontare un’altra ondata di piogge, mentre il territorio già colpito dal ciclone Harry si fa più fragile. Ciclone Harry e calamità naturali, gli Ingegneri di Messina: “Non serve il populismo, ma ricostruire con responsabilità” Gli ingegneri di Messina chiedono di passare dalla polemica ai fatti concreti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roccella, il Ciclone Harry al centro di un convegno; Ciclone Harry, lo stallo dei fondi per il Sud: il governo congela gli aiuti; Ciclone Harry: attivata la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per i Comuni colpiti; Ciclone Harry: via ai contributi per i danni in Sardegna. Ecco come richiedere i fondi. Ciclone Harry: a Roccella Jonica convegno su I rischi naturali e la corretta pianificazione del territorio. Il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi tra i relatoriI rischi naturali e la corretta pianificazione e gestione del territorio saranno al centro del convegno in programma il prossimo 20 febbraio alle ore 16:00 presso l’Ex Convento dei Minimi di Roccella ... strettoweb.com Ciclone Harry, WWF chiede piano climatico per le coste sicilianeIl WWF Sicilia Nord Occidentale sollecita un cambio di approccio nella gestione delle coste siciliane dopo i danni provocati dal ciclone Harry, che nel ... canalesicilia.it Arriva domani un nuovo decreto per le emergenze Niscemi e Ciclone Harry. La Premier lo ha annunciato in serata: 150 milioni solo per la frana, 1760 per le altre emergenze e stop a tasse e contributi facebook