Ciclismo Under 23 Elite | Davide si piazza secondo nel Mugello Basso esordio con zampata

Davide Beltrami Tsa Tre Colli si è piazzato secondo al Mugello a causa di una fuga ben studiata, conquistando il miglior risultato in carriera e lasciando intravedere grandi potenzialità. La sua gara è iniziata sotto il sole caldo e ha visto una lotta serrata fino all’ultimo chilometro, quando ha cercato di sorprendere gli avversari. La squadra reggiana ha aperto ufficialmente la stagione con questo risultato, portando entusiasmo tra i giovani ciclisti.

Per le squadre reggiane debutto stagionale nella categoria Under 23 Elite. È stato un fine settimana da ricordare, quello appena archiviato, con vari piazzamenti che sono un'iniezione di fiducia: 2° posto per Beltrami Tsa Tre Colli e 5° posto per il Velo Club. Le soddisfazioni sono arrivate dalla Toscana e dalla Lombardia. Nel Mugello (Firenze), nel contesto del Trofeo Campioni Mugellani, il Team Beltrami ha artigliato il 2° posto in volata con Davide Basso (nella foto) in rimonta. Basso ha mancato per pochi centimetri il successo. La gara è stata disputata a ritmi elevati e si è disputata sulla distanza dei 130 chilometri nel celebre circuito motoristico, "Siamo andati vicini alla vittoria, sfuggita per poco.