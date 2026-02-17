Oggi iniziano i playoff di Champions League, dopo che le squadre si sono qualificate in modo sorprendente. La Juventus, ad esempio, ha eliminato il Paris Saint-Germain grazie a un gol decisivo nel recupero. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire le partite che promettono emozioni forti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La prima parte della Champions League è terminata, ma le emozioni sono destinata a proseguire, anzi, ad aumentare. Perché da adesso in avanti ogni errore rischia di essere pagato a carissimo prezzo. Tra il maxi girone e gli ottavi di finale, infatti, ci attendono le partite dei playoff, che vedranno protagoniste le squadre che si sono classificate tra il 9° e il 24° posto della maxi classifica. Tra queste ci sono tre italiane, ovvero Inter, Juventus e Atalanta (che avranno il vantaggio di giocare tutte e tre il ritorno in casa), mentre dal treno europeo è sceso il Napoli, già eliminato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ci siamo, oggi cominciano i playoff di Champions

A partire da sabato, cominciano i lavori di riqualificazione di Piazza Travaglio.

Dopo una diagnosi di tumore, affrontare il presente diventa fondamentale.

Davis Wolves — Blue Blood Born (2025 Playoffs Edition)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.