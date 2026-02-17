Ci mancava solo il ballerina-body
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Scorsa settimana stavo aspettando di salire su un treno e, stranamente in anticipo, ho deciso di fare un giro tra i negozi della stazione Termini a Roma. Girando, sono finita davanti alle vetrine di Victoria’s Secret. Impossibile non fermarsi a guardare i completini con quelle fantasie così invitanti, ma a catturare la mia attenzione è stato un manichino dalle forme curvy. Mi sono sorpresa. Pensavo che l’era del “grasso è bello” fosse definitivamente finita, con tanto di pietra tombale sopra alla body positivity (poi evoluta in body neutrality).🔗 Leggi su Today.it
Ci mancava solo il Reddito di “pokeranza”: l’ultima truffa col sussidio grillino in una bisca clandestina…Una truffa con il Reddito di cittadinanza ha portato a una scoperta insolita: alcuni beneficiari usano il sussidio per giocare d’azzardo in una bisca clandestina.
Ribaltone nel mondiale, tifosi Ferrari sgomenti: ci mancava solo questaLa Ferrari ha subito un colpo duro nel mondiale di F1, lasciando i tifosi sgomenti.
Savage Beach | ACTION, THRILLER | Full Movie in English
Argomenti discussi: Vicino Roma sul Lago di Bracciano ha aperto una panetteria radicale e idealista; Epstein, via l'uomo di Starmer. I file e l'ombra degli 007 russi; Locatelli: Il -12? Ci mancava la maturità dell'Inter, ma adesso siamo più consapevoli; Nel pasticcio Mediobanca spunta l’insider trading nel silenzio del Tesoro.
Medici, siamo già troppi. Ci mancava solo la sentenza del Consiglio di Statola recente sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria sul mancato obbligo del test per l’accesso a medicina per gli studenti già iscritti in facoltà estere lascia sgomenti chi, come noi, ha ... quotidianosanita.it
Arriva il Milan, Juric: Ci mancano solo i gol. La carta Kossounou per arginare LeaoIl tecnico nerazzurro fa il punto alla vigilia della sfida col Milan: Con Carnesecchi abbiamo parlato, a volte si dicono cose sbagliate. De Roon torna a centrocampo. Lookman sta dando il massimo, ma ... bergamonews.it
Herbert è tornato Dopo un periodo di assenza, Herbert Ballerina è di nuovo ad Affari Tuoi… e si nota subito. La sua presenza mancava e rivederlo in trasmissione ha riportato leggerezza e sorrisi E voi, quanto vi era mancato #AffariTuoi #HerbertBall facebook