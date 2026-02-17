Daniele Chivu, allenatore dell’Inter, ha criticato la troppa attenzione dedicata al caso Inter-Juve, spiegando di aver espresso il suo punto di vista solo dopo il match. Bastoni, invece, ha confermato di aver accentuato il contatto con un avversario durante la partita, cercando di chiarire le proprie azioni sul campo. Dopo la sfida, entrambi hanno deciso di mettere fine alle polemiche e concentrarsi sui prossimi impegni.

Il tecnico nerazzurro e il difensore chiudono così le polemiche dopo il match con i bianconeri ROMA - "Hanno parlato in troppi, io ho detto la mia dopo la partita. Quello che ho visto mi sembra sia la realtà, poi se vogliamo girarla in modo diverso. Non ho niente da aggiungere. Non ho tempo di guardare indietro. Domani abbiamo una partita importante". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, alla vigilia della sfida di Champions contro il Bodo. "Spalletti? Non rispondo agli altri, dico la mia. Sono qui per parlare di quello che vedo e di quello che penso, del vissuto di questa squadra. Non mi interessa ciò che si dice dove c'è un po' di frustrazione che non è in grado di essere gestita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chivu "Su caso Inter-Juve parlato in troppi", Bastoni "Ho accentuato contatto"

Bastoni ammette l’errore dopo Inter-Juve e chiede scusa: “Ho accentuato il contatto”Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nel contatto durante Inter-Juventus, dopo aver causato l’espulsione di Pierre Kalulu.

Il mea culpa di Bastoni: «Ho sbagliato, ho accentuato un contatto. Mi scuso». Chivu: «Ho già detto la mia, basta moralismi» Alessandro Bastoni ammette di aver sbagliato e si scusa pubblicamente, dopo aver accentuato un contatto durante il match di San Siro che ha portato all'espulsione di Kalulu.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.