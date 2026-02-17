Danilo Chivu, allenatore dell’Inter, si scaglia contro chi giudica Bastoni per la sua simulazione durante l’ultima partita, accusando i critici di moralismo. Spiega che, in altri ambienti, i giocatori si sentono frustrati e si comportano di conseguenza. Chivu ricorda anche che le squadre più forti spesso vengono punite ingiustamente, citando il caso del Napoli, che ha subito un torto durante la stagione.

Cristian Chivu sbarca a Grande Inverno un filo preoccupato. Gli alleati di Knutsen, allenatore del Bodo, sono due e sono stranoti: il campo sintetico e la neve. Durante la giornata gli addetti ai lavori dell’Aspmyra Stadion hanno spalato i blocchi di ghiaccio e neve con le braccia e con l’aiuto di piccoli trattori. Colpa di una nevicata improvvisa nella notte. In Norvegia sono abituati, l’Inter un po’ meno: “Il calcio norvegese sta crescendo. Il Bodo è una squadra ostica, ha battuto il City e l’Atletico. Li conosciamo bene. Hanno iniziato un percorso e lo stanno continuando, hanno raggiunto un ottimo livello”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu attacca sul caso Bastoni: "Smettiamola di fare i moralisti. In altre sedi c'è frustrazione..."

Conferenza stampa Chivu pre Bodo Glimt Inter: «Qualcuno non è contento che siamo primi e non sa gestire la frustrazione. Smettiamola di fare i moralisti! A Spalletti rispondo così»Chivu ha parlato alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt, accusando alcuni tifosi di essere infastiditi dal fatto che l’Inter sia in testa alla classifica e di non saper gestire la pressione.

Chivu: “Non sarà facile. Episodi a favore e contro da sempre, bisogna smetterla di fare i moralisti”Christian Chivu ha dichiarato che affrontare le sfide della Champions League non sarà semplice, sottolineando come nel passato ci siano stati episodi a favore e contro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.