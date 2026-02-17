Chirurgia toracica il know-how pisano varca i confini | l’Aoup protagonista della formazione medica in Austria
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa ha portato le sue competenze in chirurgia toracica in Austria, grazie a un accordo di formazione con un rinomato centro medico. La delegazione pisana ha condotto sessioni pratiche con medici locali, condividendo tecniche innovative e migliorando le procedure già in uso.
PISA – Il know-how clinico e scientifico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup) varca i confini nazionali per approdare in una delle sedi più prestigiose della formazione medica europea. Gaetano Romano, chirurgo in forza all’Unità operativa di Chirurgia toracica diretta da Marco Lucchi, è stato selezionato quale docente nella prima edizione del corso internazionale organizzato dal Karl Landsteiner Institute di Vienna. L’evento formativo, intitolato “Practical Management of Bleeding Emergencies”, si è focalizzato su una delle criticità più delicate della chirurgia mininvasiva: la gestione dei sanguinamenti intraoperatori improvvisi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
