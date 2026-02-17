Chirurgia mammaria donato alla Asl un nuovo sistema mini-invasivo per diagnosi e trattamento

L’Asl di Pescara riceve un nuovo sistema mini-invasivo per diagnosi e trattamento delle patologie mammarie, donato da un’azienda specializzata in tecnologie mediche. La tecnologia, di ultima generazione, permette di eseguire interventi più precisi e meno invasivi, riducendo i tempi di recupero delle pazienti. Questo strumento, già in uso in altri ospedali italiani, rappresenta una svolta concreta per migliorare le cure senologiche nella zona.

Nuova tecnologia in ospedale, grazie a una donazione. Sono state già eseguite le prime procedure su pazienti, con avvio concreto dell’attività nell’ambito del percorso senologico aziendale Un passo avanti nella diagnosi e nel trattamento mini-invasivo delle patologie mammarie: alla Asl di Pescara arriva una tecnologia di ultima generazione che rafforza il percorso senologico aziendale e amplia le possibilità terapeutiche per le pazienti. Nella mattinata di martedì 17 febbraio 2026, presso la Uosd di Chirurgia mammaria, diretta da Marino Nardi, è stata formalizzata la donazione del sistema per biopsia mammaria vuoto-assistita Mammotome Revolve, alla presenza della donante – che ha scelto di mantenere l’anonimato – dell’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, del direttore generale Vero Michitelli e del personale in servizio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

