Chiericup a Perugia torna l' appuntamento con l' Olimpiade dei chierichetti

A Perugia, il ritorno dell’Olimpiade dei chierichetti ha attirato molti giovani volontari, portando entusiasmo tra i partecipanti. La manifestazione si svolge domenica presso il centro parrocchiale, dove i ragazzi si sfidano in prove sportive e giochi di abilità. L’evento mira a coinvolgere i giovani nel servizio religioso e a rafforzare il senso di comunità tra i chierichetti della diocesi.

Le "Olimpiadi dei Chierichetti" ovvero una giornata di festa, gioco e formazione pensata per i ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media, impegnati nel servizio all'altare nelle parrocchie della diocesi. La basilica di San Pietro è pronta a trasformarsi in un'arena olimpica con attività ludico-educative a tema liturgico, momenti di preghiera, fraternità e la messa conclusiva. La giornata inizierà alle 9.30 il prossimo 21 febbraio e si concluderà nel pomeriggio con le premiazioni e la celebrazione eucaristica.