Chiamate mute e clonazione vocale | cosa c’è da sapere per proteggersi

Una chiamata silenziosa ha colpito molte persone a causa di tecniche di clonazione vocale e chiamate mute. Questo metodo viene usato per ingannare gli utenti e ottenere informazioni personali. Le truffe telefoniche si sono evolute, sfruttando la tecnologia per imitare la voce di familiari o amici e convincere a condividere dati sensibili. Un esempio concreto: alcuni utenti hanno ricevuto chiamate da numeri sconosciuti, con la voce di un familiare che chiedeva aiuto, ma si trattava di un trucco tecnologico.

Ricevere una chiamata e sentire solo silenzio dall'altra parte: è capitato a ognuno di noi, ma potrebbe non essere un semplice errore di linea. Ultimamente le cosiddette chiamate mute sono diventate uno strumento sempre più utilizzato dai truffatori. Obiettivo? Clonare la voce delle vittime e usarla per accessi illeciti o truffe telefoniche. Il fenomeno può sembrare innocuo: la telefonata dura pochi secondi e dall'altra parte non si sente nulla. Ma basta quel silenzio per raccogliere dati vocali sufficienti a "insegnare" a un software di intelligenza artificiale a riprodurre la nostra voce, con tono, inflessione e timbro molto simili all'originale.