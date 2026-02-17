L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità, specialità inseguimento, a Milano Cortina, dopo aver recuperato sette decimi di svantaggio all’inizio della gara. I pattinatori azzurri hanno dimostrato grande determinazione e abilità, stringendo i denti per sovvertire le aspettative e superare gli avversari sul ghiaccio. La vittoria è arrivata grazie a una strategia precisa e a un ritmo serrato negli ultimi giri, che ha permesso agli atleti italiani di chiudere davanti a tutti.

Come l’Italia ha vinto l’oro nel pattinaggio di velocità inseguimento uomini a Milano Cortina?. Sette decimi di ritardo all’inizio. Quattro secondi e mezzo di vantaggio alla fine. In mezzo, una rimonta da manuale e un capolavoro tattico che entra di diritto nella storia dei Giochi. L’Italia conquista la medaglia d’oro nella finale del pattinaggio di velocità inseguimento uomini ai Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con il tempo di 3:39.20, battendo gli Stati Uniti dopo una gara combattutissima. Il terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha ribaltato l’inerzia della finale con una progressione chirurgica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi sono gli azzurri d’oro che hanno trionfato nel pattinaggio di velocità inseguimento a Milano Cortina

Milano Cortina, pattinaggio di velocità: azzurri oro nell'inseguimento a squadreL’Italia ha conquistato la sua ventiquattresima medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie al successo nel pattinaggio di velocità, nell’inseguimento a squadre.

Milano Cortina, oro Italia in inseguimento squadre pattinaggio velocità: chi sono i campioni olimpici Ghiotto, Giovannini e MalfattiGiovanni Ghiotto, Stefano Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.