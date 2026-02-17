Chi è Raffaella Antinucci Elena l’attrice della terza stagione di Cuori?

Raffaella Antinucci, attrice torinese, interpreta Elena Saluzzo nella terza stagione di “Cuori” e si inserisce tra le corsie dell’Ospedale Molinette di Torino, dove ha girato alcune scene sul serio. La sua presenza sul set ha portato un’energia nuova, attirando l’attenzione anche dei colleghi. Antinucci ha raccontato di aver studiato attentamente il ruolo per rendere credibile l’infermiera, che si occupa di pazienti in momenti delicati.

Tra le corsie dell’Ospedale Molinette di Torino, fa il suo ingresso un nuovo volto: Elena Saluzzo. Interpretata da Raffaella Antinucci, l’infermiera debutta nella terza stagione di Cuori, portando una ventata di freschezza nel corpo infermieristico. Elena: una nuova infermiera al Molinette. Un’importante novità di questa stagione di Cuori riguarda proprio le infermiere. Negli anni ’70, quando l’infermieristica è ormai riconosciuta come professione, il nuovo direttore dell’Ospedale Molinette, Luciano La Rosa (interpretato da Fausto Maria Sciarappa ), impone la laicizzazione del corpo infermieristico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Raffaella Antinucci (Elena), l’attrice della terza stagione di “Cuori”? Chi è Carolina Sala (Irina), l’attrice della terza stagione di “Cuori”?Carolina Sala entra nel cast di “Cuori” e interpreta Irina Monteu. Cuori 3, le location della terza stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo MartariLa terza stagione di Cuori torna su Rai 1 con le avventure dei medici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cuori 3, chi sono i nuovi personaggi: dal primario La Rosa al sensitivo di Scarpati; Cuori 3, la puntata più dolorosa: Alberto teme il peggio, Delia sogna un figlio ma il futuro fa paura; Un confronto, un bacio e una scelta che cambia tutto: la terza puntata di Cuori 3; Cuori 3 stasera su Rai 1 con la seconda puntata: le anticipazioni di domenica 8 febbraio. Chi è Raffaella Antinucci (Elena), l’attrice della terza stagione di Cuori?Tra le corsie dell’Ospedale Molinette di Torino, fa il suo ingresso un nuovo volto: ... msn.com