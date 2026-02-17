Chi è Matteo Sintucci Luca il nuovo anestesista in Cuori?

Matteo Sintucci, noto come Luca, è il nuovo anestesista che entra in scena nella terza stagione di “Cuori” perché ha sostituito un collega assente. È arrivato nel reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino, dove già operano specialisti di alto livello. La sua presenza cambia le dinamiche in sala, portando con sé un approccio più deciso e una grande esperienza nel settore.

Nella sala operatoria del reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino, nella terza stagione di Cuori, fa il suo ingresso un nuovo anestesista: Luca Barbero. Interpretato da Matteo Sintucci, il personaggio porta in reparto un vivace spirito anticonformista. Luca: un anestesista tra anticonformismo e ironia. Luca Barbero, a cui presta il volto l’attore Matteo Sintucci, fa la sua prima apparizione nella terza stagione di Cuori nel primo episodio. Lo vediamo arrivare trafelato nell’unità di terapia intensiva coronarica, sistemando al volo il camice. Dallo scambio di battute con il collega Ferruccio Bonomo (interpretato da Marco Bonini ) intuiamo subito la ventata di novità che il personaggio porterà nella serie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Matteo Sintucci (Luca), il nuovo anestesista in “Cuori”? Matteo Sintucci, un medico di ‘Cuori’: “Un privilegio far parte del cast”Matteo Sintucci, noto medico anestesista, si unisce al cast di ‘Cuori’ a causa di una chiamata da parte della produzione. “Cuori 3”, intervista a Matteo Martari: “Alberto verrà sconvolto dall’arrivo di un nuovo personaggio femminile. Anche a me come Luca Argentero la gente ha chiesto consigli medici”Dalla prima serata di Raiuno arriva la terza stagione di Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Matteo Sintucci, un medico di ‘Cuori’: Un privilegio far parte del cast; Cuori 3, chi sono i nuovi personaggi: dal primario La Rosa al sensitivo di Scarpati; Stasera Cuori 3: errore fatale di Delia? Il segreto di Fausto e il mistero sul nuovo peacemaker; Cuori 3 torna già oggi 9 febbraio: Delia affronta Alberto, ma è il caso Bruno che cambia tutto. Chi è Matteo Sintucci (Luca), il nuovo anestesista in Cuori?Nella sala operatoria del reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino, nella terza stagione ... msn.com Matteo Sintucci, un medico di ‘Cuori’: Un privilegio far parte del castL’attore cesenate protagonista della terza stagione del medical-drama di Rai Uno che si chiude il 17 febbraio ... msn.com Cuori sta arrivando... Da TorinoToday, che ringraziamo AuroraTv #Cuori3 Matteo Martari fanpage #riccardodonna facebook