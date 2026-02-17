Chi è Luciana Pedraza la quarta moglie di Robert Duvall

Luciana Pedraza è la quarta moglie di Robert Duvall, attore che ha segnato la storia del cinema mondiale, apparso in film cult come Apocalypse Now e Il Padrino. Il divo di Hollywood è scomparso a 95 anni nella sua a sua casa di Middleburg, in Virginia. Accanto a lui c’era proprio l’amata Luciana. Chi è Luciana Pedraza, la carriera e l’amore per Robert Duvall. Classe 1972, Luciana Pedraza è nata a Salta, in Argentina, ed è un’attrice, sceneggiatrice e regista. Il suo nome è legato a Portrait of Billy Joe, documentario che ha scritto e diretto nel 2004. Ha inoltre recitato accanto a Robert Duvall nel film Assassination Tango e nel film Wild Horses. 🔗 Leggi su Dilei.it

Robert Duvall, attore noto per i suoi ruoli intensi e autentici, è scomparso a 95 anni a causa di problemi di salute.

