Chi è la donna che ha vinto le Olimpiadi con il cibo italiano

Riflessiva, concreta, rapida nelle risposte e determinata nelle aspettative: la professionista che sta sfamando gli atleti olimpici e i visitatori dei Giochi è una cremonese che ha sempre sognato di essere qui, ora, e ha preso questo impegno con il necessario senso di responsabilità ma anche un pizzico di ironia. Elisabetta Salvadori, Head of Food & Beverage di Fondazione Milano Cortina 2026, una manager specializzata in organizzazione e logistica nel settore food&beverage, ha quel giusto mix di cazzimma e competenza che rendono gli italiani unici e inimitabili. A pochi giorni dalla chiusura della prima parte del suo impegno, possiamo dire a buon diritto che la gestione dei pasti alle Olimpiadi Milano Cortina è stata un clamoroso successo internazionale, che conta una quantità impressionante di recensioni online, e il plauso di tutti i partner e i media, compreso quello del New York Times, che non lesina complimenti a questa signora della logistica cresciuta a pasta e scienze politiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

