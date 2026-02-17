James Mbaye si è fatto notare sugli spalti dell’Olympia delle Tofane, dove Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro, dopo aver rischiato di abbandonare lo sport a causa di una caduta grave. È un giocatore di basket e modello, alto e con un cappello tigrato che spicca tra la folla. Era seduto accanto alla famiglia di Federica, attirando subito l’attenzione di chi seguiva la gara. La sua presenza ha fatto discutere, perché pochi conoscono ancora i dettagli della loro relazione.

Quando Federica Brignone ha tagliato il traguardo all’Olympia delle Tofane conquistando due ori olimpici in SuperG e slalom gigante, 292 giorni dopo una caduta che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera, sugli spalti c’era un volto nuovo che ha subito attirato l’attenzione: un uomo alto, con un cappello tigrato ben visibile, seduto accanto alla famiglia e all’entourage della campionessa valdostana. Il suo nome è James Mbaye. A Rimini la prima vita di James Mbaye, il nuovo amore di Federica Brignone avvistato alle Olimpiadi https:t.coRhj1votS6a — Repubblica Bologna (@repbologna) February 16, 2026 Trentasei anni compiuti, Mbaye è nato a Dakar, capitale del Senegal, dove ha vissuto la prima parte della sua vita prima di trasferirsi in Italia durante l’adolescenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è James Mbaye, il nuovo amore di Federica Brignone, giocatore di basket e modello

Federica Brignone ha trovato un nuovo compagno, James Mbaye, dopo aver vinto l’oro, e questa notizia ha fatto scalpore a causa della loro apparizione insieme a Milano.

James Mbaye, il nuovo compagno di Federica Brignone, si trova al centro dell’attenzione dopo aver attirato l’interesse di molti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.