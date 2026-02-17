Chi è Clavicular il personaggio più discusso di tutta la New York Fashion Week?

Clavicular, influencer e streamer di 20 anni, è diventato il personaggio più discusso della New York Fashion Week perché ha scelto di partecipare alla passerella, attirando l’attenzione di molti. La sua presenza ha scatenato polemiche e curiosità, soprattutto tra gli appassionati di look e tendenze online. La sua partecipazione ha portato in scena il movimento looksmaxxing, che punta a migliorare l’aspetto fisico maschile, e ha fatto parlare di sé anche per il modo in cui si presenta sui social. Durante la sfilata, ha sfoggiato un look che ha diviso il pubblico, tra chi lo considera un'icona e chi lo

Probabilmente non lo conoscete, e se lo conoscete sapete che è diventato famoso online per tutti i motivi sbagliati. Ma andiamo con ordine: a farsi chiamare con questo nickname è Braden Peters. Venti anni, influencer e streamer americano, è emerso come prima star della sottocultura chiamata looksmaxxing che promuove una linea di pensiero, secondo la quale, per arrivare a livelli estremi di bellezza fisica e diventare più mascolini, è necessario sottoporsi a pratiche di alterazione fisica pericolose e dolorose, incoraggiando l'uso di farmaci e interventi chirurgici.