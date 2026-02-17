Chi è Cheickh Niang | il fratello d’arte che inizierà la trafila con le nazionali giovanili dell’Italia
Cheickh Niang ha attirato l’attenzione dell’Italia cestistica dopo aver scatenato una forte impressione nella semifinale di Supercoppa Italiana a fine estate 2025. La sua altezza e il suo stile di gioco hanno sorpreso molti, grazie a una combinazione di forza fisica e abilità tecnica. Da quell’evento, il suo nome ha iniziato a circolare con più insistenza nel panorama giovanile nazionale, spianando la strada per un possibile ingresso nelle selezioni italiane.
I confini di Cheickh Niang, negli ultimi giorni, si sono decisamente allargati. L’Italia cestistica ha imparato a conoscerlo bene in semifinale di Supercoppa Italiana, sul finire dell’estate 2025: grandi mezzi fisici uniti a una tecnica invidiabile, che mostra come l’impostazione su quel livello sia stata effettuata correttamente. E adesso non solo arriverà alla corte di Luca Banchi per due giorni, al fianco del gruppo che affronterà la doppia sfida alla Gran Bretagna a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo, ma è già noto che giocherà con l’Italia gli Europei Under 18 di Trento e Rovereto nella prossima estate (rassegna in cui l’Italia si troverà nel girone con Estonia, Spagna e Lettonia). 🔗 Leggi su Oasport.it
I fratelli Niang incantano la platea mandellese: è Cheickh l'atleta dell'anno
La Virtus con Trento per cavalcare l’onda. E’ il derby dei Niang: Saliou sfida Cheickh
Questa sera la Virtus ospita Trento all’Arena, cercando di allungare la sua striscia positiva e rafforzare il primato in classifica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cheickh Niang impressiona gli scout NBA: il 17enne di Mandello si prende la scena a Los AngelesCheickh Niang si prende la scena a Los Angeles. Al primo assaggio di NBA al Basketball Without Borders All-Star Camp - evento organizzato da NBA e FIBA con i 40 migliori prospetti Under 17 ... pianetabasket.com
Continuità e futuro Agli allenamenti di lunedì 23 e martedì 24 si uniranno anche i Campioni d’Europa Under 20 in carica Charles Atamah e Leonardo Marangon, Cheickh Niang - che farà parte della Nazionale Under 18 - e Luca Possamai! #Italbasket x.com
