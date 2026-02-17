La Regione Emilia-Romagna ha annunciato il rinnovo della collaborazione con CheftoChef 2026, puntando a valorizzare la cucina locale attraverso eventi e progetti che coinvolgono mare, Appennino e pianura. La decisione nasce dalla volontà di promuovere un’immagine unitaria della gastronomia regionale, rafforzando le filiere di produzione e la qualità dei prodotti. La regione intende così rafforzare la propria identità culinaria e attirare un pubblico sempre più interessato alle tradizioni gastronomiche locali.

Rinnovata la collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Eventi, filiere e progetti tra mare, Appennino e pianura, nel segno di qualità e identità. C’è una cucina che non è solo tecnica, né soltanto tradizione: è una cucina capace di tenere insieme territori, persone, paesaggi, filiere, memoria e futuro. È la cucina dell’Emilia-Romagna raccontata e vissuta da CheftoChef emiliaromagnacuochi, che a Palazzo di Varignana, a Castel San Pietro Terme (BO), ha presentato il programma 2026 nel corso dell’Assemblea ordinaria dei Soci. In questa occasione è stata annunciata anche la rinnovata collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, attraverso il Protocollo d’intesa, che sarà sottoscritto prossimamente, per la realizzazione di iniziative di valorizzazione integrata del patrimonio enogastronomico e dei prodotti agricoli e alimentari regionali di qualità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - CheftoChef 2026: la cucina dell’Emilia-Romagna come visione condivisa

Cucina italiana patrimonio dell'Unesco, le reazioni: "Emilia Romagna protagonista di questo cammino"L’iscrizione della Cucina italiana nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco rappresenta un riconoscimento importante per il nostro Paese.

Sport e grandi eventi, Parma protagonista nel calendario 2026 dell’Emilia-RomagnaParma si prepara a essere protagonista nel 2026 con una serie di grandi eventi sportivi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.