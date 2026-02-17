Champions League 2025 26 | Nuova formula spareggi a febbraio per le ultime 16 contendenti alla coppa

La UEFA ha deciso di cambiare il formato della Champions League 202526 a causa delle molte critiche sulla complessità del torneo. La novità principale riguarda gli spareggi che si svolgeranno a febbraio, coinvolgendo le squadre che si contendono le ultime 16 posizioni. Questi incontri si terranno in un’unica partita e determineranno le qualificate alla fase a eliminazione diretta, che partirà subito dopo. Per esempio, ci saranno scontri tra team di diverse leghe, pronti a sfidarsi per un posto nel tabellone principale.

