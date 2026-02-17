Challenge Cup si gioca Kaposvári-Vallefoglia | Passeri avverte su Giorgi e Rabelo

Giorgio Passeri mette in guardia su Giorgi e Rabelo prima della partita tra Kaposvári e Vallefoglia, sottolineando le potenzialità dei due avversari. La squadra italiana si prepara a affrontare la semifinale della Challenge Cup, che si svolge in Ungheria, dove il pubblico locale sarà molto presente.

La scena europea assegna una tappa cruciale alle dinamiche della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, pronta a sfidare il Kaposvári RNC nelle semifinali della Challenge Cup. L'impegno di andata è in programma per mercoledì 18 febbraio alle ore 18:00 al Kaposvári Sportközpont di Kaposvár; la gara di ritorno si giocherà una settimana dopo, mercoledì 25 febbraio alle ore 20:00 al PalaMegabox di Pesaro. La finale è fissata per le date del 11 e 18 marzo, con l'andata e il ritorno previsti in entrambe le occasioni. Nell'altra semifinale si fronteggiano due squadre greche: Panathinaikos Atene e Panionios Nea Smyrni.