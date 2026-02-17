Certificazioni Fimi | nove dischi di platino per Sfera Ebbasta sette per Jovanotti

Sfera Ebbasta e Jovanotti hanno ottenuto rispettivamente nove e sette dischi di platino, un risultato che dimostra il loro forte successo commerciale. La certificazione arriva dopo le vendite record delle ultime settimane, che hanno portato le loro canzoni nelle classifiche di vendita italiane. Tra gli altri artisti che hanno raggiunto importanti traguardi ci sono anche Geolier e Achille Lauro, che continuano a conquistare il pubblico con i loro album.

Questa settimana continuano ad aumentare i dischi di platino per i protagonista della nostra scena musicale, tra i quali spiccano Sfera Ebbasta, Jovanotti, Geolier ed Achille Lauro. Rockstar di Sfera Ebbasta arriva a quota nove dischi di platino. Pubblicato nel 2018, è il secondo lavoro in studio del rapper meneghino, arrivato a distanza di due anni dal debutto discografico. L'album è entrato direttamente al primo posto della Top 100 Fimi nella settimana della sua release. Elettra Lamborghini, Quavo e Guè sono tra i feat presenti nella tracklist contenente undici brani. Successivamente sono state aggiunte sette tracce nella versione bonus.