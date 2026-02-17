’Certaldo Arte26’ Palazzo Pretorio dà spettacolo
Oliviero Rainaldi, Alfredo Rapetti Mogol e Antonio Barbieri sono protagonisti della rassegna
CERTALDO Oliviero Rainaldi, Alfredo Rapetti Mogol, Antonio Barbieri. Questi gli artisti che daranno vita alla rassegna " Certaldo Arte26 ", ospitata anche quest’anno nelle sale espositive di Palazzo Pretorio a Certaldo alto a cura di Exponent. Si parte sabato prossimo con l’inaugurazione della mostra "In verso. Frammenti narrativi" di Oliviero Rainaldi, che sarà visitabile fino al 17 maggio. In esposizione oltre trenta opere tra lavori storici e recenti — alcuni inediti — che offrono uno spaccato significativo di una ricerca intensa e coerente, capace di far convivere classicismo e modernità in un linguaggio essenziale e riconoscibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Frammenti narrativi", la nuova mostra di Oliviero Rainaldi nelle sale storiche di Palazzo Pretorio di Certaldo
Palazzo Pretorio, la storia con i LippiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ’Certaldo Arte26’. Palazzo Pretorio dà spettacolo; Sesta edizione di CertaldoArte, in mostra anche il figlio di Mogol.
A Certaldo Alto un anno di arte contemporanea: l’inaugurazione il 21 febbraioDal 21 febbraio fino all’8 febbraio 2027 tre mostre dedicate a Oliviero Rainaldi, Alfredo Rapetti Mogol e Antonio Barbieri ... intoscana.it
A Certaldo torna la 'La via del Tè': appuntamento con la cultura giapponeseL’Evento, a cura dell’Associazione Gemellaggi di Certaldo in collaborazione con Lailac, è un’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese e ... gonews.it