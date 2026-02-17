Oliviero Rainaldi, Alfredo Rapetti Mogol e Antonio Barbieri sono protagonisti della rassegna

CERTALDO Oliviero Rainaldi, Alfredo Rapetti Mogol, Antonio Barbieri. Questi gli artisti che daranno vita alla rassegna " Certaldo Arte26 ", ospitata anche quest’anno nelle sale espositive di Palazzo Pretorio a Certaldo alto a cura di Exponent. Si parte sabato prossimo con l’inaugurazione della mostra "In verso. Frammenti narrativi" di Oliviero Rainaldi, che sarà visitabile fino al 17 maggio. In esposizione oltre trenta opere tra lavori storici e recenti — alcuni inediti — che offrono uno spaccato significativo di una ricerca intensa e coerente, capace di far convivere classicismo e modernità in un linguaggio essenziale e riconoscibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Certaldo Arte26’. Palazzo Pretorio dà spettacolo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.