Cerca di rubare un televisore Arrestato

Un tentativo di furto di un televisore ha portato all'arresto di un uomo questa mattina. L'uomo è stato sorpreso mentre usciva dal supermercato con il televisore sotto braccio, prima di scappare a piedi tra le vie del quartiere. La polizia ha intercettato il soggetto e lo ha fermato poco dopo, mentre il suo complice è riuscito a scappare. Gli agenti hanno recuperato il televisore rubato nel tentativo.

Esce dal supermercato con un televisore sottobraccio: scatta l'inseguimento e finisce in manette. Fuggito il complice. Nel pomeriggio di domenica due uomini sono entrati in un discount cittadino come normali clienti, ma sono usciti ostentando indifferenza con un televisore sottobraccio e una grande sacca contenente generi alimentari, senza passare dalle casse. Il gesto plateale, però, non è passato inosservato ai cassieri, che hanno immediatamente lanciato l'allarme e si sono messi all'inseguimento insieme al direttore del supermercato. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia della polizia locale che, transitando nelle immediate vicinanze, ha notato la scena e ha avviato l'inseguimento.