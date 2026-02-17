Ancona ha fatto un passo indietro nel tempo, chiedendo ai suoi abitanti di condividere le foto più significative del secolo passato. La causa è il desiderio di riscoprire le immagini che ritraggono la città com’era una volta, conservate negli album di famiglia. Un esempio concreto è una vecchia foto di Piazza del Plebiscito scattata negli anni ’50, che potrebbe aiutare a ricostruire i cambiamenti urbanistici avvenuti nel tempo.

Ancona, 17 febbraio 2026 – Raccontare l’Ancona di una volta attraverso le fotografie scattate dai cittadini nel corso del secolo scorso. E’ l’obiettivo di una nuova iniziativa promossa dall’Unitre (Università delle Tre Età) e dall’associazione fotografica Il Mascherone, intitolata ‘Foto private di Ancona nel ‘900 – Dagli album di famiglia alla memoria collettiva’. Tutti possono partecipare. L’unico limite imposto è quello temporale, poiché gli scatti in questione possono risalire fino agli anni Settanta, e non oltre. Chissà quanti anconetani hanno nelle loro case, magari dentro album ‘dimenticati’, fotografie di grande interesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’era una volta Ancona: cercasi foto del secolo scorso dagli album di famiglia

