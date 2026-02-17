Centro islamico sorvegliato speciale per i timori dei vicini? Così nessuna integrazione

Il centro islamico di Arezzo è sotto stretta sorveglianza a causa delle preoccupazioni dei residenti, che temono possibili rischi legati alla sicurezza. Questa tensione ha portato a un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, che monitorano costantemente l’area. La vicenda ha acceso un acceso dibattito nella città, tra chi chiede maggiore attenzione e chi difende la libertà di culto. La vice sindaco Lucia Tanti ha ribadito che il rispetto delle tradizioni locali è una linea invalicabile per la comunità.

Dopo la richiesta di chiarimenti inviata la centro culturale islamico di piazza San Donato dalla vice sindaco Lucia Tanti, arriva la replica da parte di Tito Anisuzzaman, presidente dell'associazione A.C.B. Social Inclusion: "se l'obiettivo è la trasparenza, il metodo scelto rischia di produrre l'effetto opposto” “Arezzo o la si ama o la si lascia”. La vice sindaco Lucia Tanti non ha alcun dubbio: “sull’identità, sul rispetto delle nostre tradizioni e di noi stessi, non possiamo fare neanche mezzo passo indietro”. Un concetto ribadito a poche ore di distanza dalla richiesta di chiarimenti inviata al centro culturale di tradizione islamica a cui responsabili l'amministratrice ha fatto domanda per conoscere "le attività svolte, oltre ai momenti di preghiera, in particolare quelle di carattere culturale rivolte ai più giovani, sulla eventuale partecipazione aperta sia ai bambini che alle bambine e sui contenuti educativi proposti, sottolineando l’importanza di rassicurare la comunità rispetto ai messaggi culturali trasmessi, per lo più per quanto riguarda il principio di uguaglianza tra uomo e donna, il rispetto delle leggi dello Stato compresa quella che vieta di coprirsi completamente il volto nei luoghi pubblici, la conoscenza delle tradizioni cittadine e nazionali e il percorso di integrazione all’interno del contesto locale".🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Claudio Carlomagno informato del suicidio dei genitori, "sorvegliato a vista" in cella e timori sulla reazioneClaudio Carlomagno, incarcerato per il femminicidio di Federica Torzullo, si trova sotto stretta sorveglianza a vista a seguito del suicidio dei suoi genitori. Cha Cha Di Silvio, "sorvegliato speciale" sorpreso a guidare in centro con la patente revocataCha Cha Di Silvio, noto personaggio della famiglia rom di Palermo, è stato visto guidare in centro città nonostante la patente revocata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi Milano oggi, la diretta del corteo. Scontri con lancio di petardi, la polizia risponde con idranti e lacrimogeni: 6 fermati. Centro Islamico San Donato di Arezzo, la replica: Si alimenta il sospetto e non la trasparenzaLascia perplessi il riferimento al divieto di coprirsi il volto, legge già vigente sul territorio nazionale, il cui riferimento in un atto amministrativo appare tanto ridondante quanto stigmatizzante; ... corrierediarezzo.it Centro Islamico di San Donato risponde alle richieste del Vicesindaco facebook Centro islamico San Donato. Tanti: "Di cosa si occupa e quali sono le attività promosse" x.com