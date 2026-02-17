Cento scappa in avvio Livorno non riesce nella rimonta

La Sella Cento ha vinto la partita contro Libertas Livorno perché ha iniziato con grande energia e ha mantenuto la concentrazione per tutti i 40 minuti. La squadra di casa ha aperto il match con un parziale di 10-0, sorprendente gli avversari fin dalle prime battute. Livorno ha tentato una rimonta nel secondo tempo, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato all'inizio.

Nel contesto della Serie A2, la Sella Cento ha conquistato una vittoria pienamente maturata durante la gara contro Libertas Livorno, chiudendo sul punteggio di 81-74. L’inizio ha imposto un ritmo elevato e una certa superiorità per la squadra di casa, capace di imporsi fin dalle prime battute e di mantenere l’inerzia per l’intera sfida. La formazione di casa ha preso il controllo dell’incontro aprendo con un parziale di 27-11 che ha indirizzato subito l’esito della contesa. Il risultato finale, 81-74, testimonia una gestione tattica efficace e una difesa solidissima nei momenti chiave. Livorno ha tentato una rimonta nel corso dei tempi, senza però riuscire a completare l’aggancio nei minuti conclusivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Cento scappa in avvio, Livorno non riesce nella rimonta Basket serie A2 | Sella Cento-Bi.Emme Service Libertas Livorno 81-74: avvio da incubo, gli amaranto affondano in Emilia Il Sella Cento ha battuto la Libertas Livorno 81-74, lasciando gli amaranto a mani vuote. Pronti via e il Montelupo finisce sotto. La rimonta non riesce: addio secondo posto Nel match tra Ponte Buggianese e Montelupo, la squadra locale ha conquistato la vittoria con un gol decisivo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. “UCCIDERNE UNO PER FARNE SCAPPARE CENTO”: QUESTO ERA IL MOTTO DEI COMUNISTI TITINI. Oggi 10 febbraio è il Giorno del Ricordo, una data simbolica, per non dimenticare le vittime delle foibe e degli esuli giuliano dalmati: centinaia di migliaia - facebook.com facebook