Cena di gala di beneficenza per il decennale dell' associazione Lory a colori
L’associazione “Lory a Colori” ha festeggiato i dieci anni con una cena di gala benefica, attirando oltre 200 persone in un ristorante nel centro città. La serata ha raccolto fondi per sostenere i servizi di supporto psicologico e assistenza domiciliare ai pazienti oncologici. La festa ha visto la partecipazione di volontari, familiari e amici, tutti uniti per celebrare una decade di aiuto concreto.
Un traguardo nel segno dell’impegno e della vicinanza. L’associazione “Lory a Colori”, punto di riferimento territoriale per il supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, compie 10 anni. Per celebrare questo importante anniversario e finanziare i progetti futuri, l’associazione organizza una cena di gala di beneficenza, in programma sabato 28 febbraio, alle ore 19.30, al Gabri Park Hotel di San Salvo. “Festeggiamo il passato e sosteniamo il presente per costruire il futuro”, è il messaggio che guida l’iniziativa. In questi 10 anni, Lory a Colori ha lavorato affinché nessun paziente dovesse affrontare la malattia in solitudine, offrendo presenza e supporto concreto durante tutto il percorso di cura.🔗 Leggi su Chietitoday.it
