Cedimento del basolato prevista anche l' indagine geoelettrica

Il cedimento del basolato in via San Paolo ad Aversa ha causato disagi ai passanti, spingendo le autorità a pianificare un’indagine geoelettrica per capire le cause. La strada, molto frequentata, presenta crepe e parti sconnesse, rendendo necessarie verifiche approfondite per evitare ulteriori danni.

Oltre all'ispezione dell'infrastruttura e al ripristino della rete fognaria si provvederà anche a monitorare lo stato delle reti in tutta la zona interessata. Interventi anche su buche e manti dissestati Non si fermano gli accertamenti in merito al cedimento della pavimentazione in via San Paolo ad Aversa. Finora gli interventi hanno riguardato sia il ripristino immediato della conduttura idrica, per evitare disservizi a residenti e attività commerciali, sia il ripristino della rete fognaria, con un’ispezione completa di un’infrastruttura datata che richiede verifiche approfondite. Sarà poi effettuata un’indagine geoelettrica per comprendere meglio lo stato delle reti in tutta la zona interessata.🔗 Leggi su Casertanews.it

Crollo del basolato, in corso accertamenti e ispezioniIl basolato di via San Paolo è crollato ieri pomeriggio, causando disagi ai passanti e bloccando temporaneamente il traffico.

