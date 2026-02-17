Una squadra italiana sta scrivendo pagine di storia, anche se il paese si concentra sulle Olimpiadi invernali. Questa nazionale, meno nota, conquista gli appassionati di uno degli sport più praticati al mondo. Recentemente, ha ottenuto risultati sorprendenti in una competizione internazionale, attirando l’attenzione di molti tifosi.

Mentre in Italia quasi tutti guardano le Olimpiadi invernali, c’è una Nazionale italiana che sta appassionando gli amanti del secondo sport più seguito al mondo. Per la prima volta nella storia l’Italia del cricket partecipa ad un Mondiale, il T20 World Cup 2026, co-ospitato da India e Sri Lanka. Tra due sconfitte contro la Scozia e l’Inghilterra (nelle quali non hanno per niente sfigurato, anzi), gli Azzurri hanno demolito il Nepal con una vittoria per 10 wicket, senza perdere nemmeno un battitore. Una vittoria storica, costruita dai due fratelli di Sydney che di mestiere fanno il falegname e l'insegnante di educazione fisica, e da un pizzaiolo toscano di origine srilankese che esulta come Lautaro Martinez ogni volta che elimina un battitore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - C'è un'altra Italia che sta facendo la storia

Donald Trump torna al centro dell’attenzione con nuove mosse che sorprendono molti.

PACE FATTA! ZIA NICOLE E SARA FANNO PACE MA È SUCCESSO UN CASINO CON LA SUA EX AMICA!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.