C'è una persona a Torino che punta il laser contro gli aerei durante le manovre di atterraggio

A Torino torna l’allarme per i laser puntati contro gli aerei. Il 14 febbraio il comandante di un volo di linea proveniente da Copenaghen ha riferito di essere stato raggiunto da un raggio luminoso alla torre di controllo dell'aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese e alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Fanpage.it

Luce laser puntata contro il pilota di un'aereo in atterraggio a Caselle Torinese, ma l'autore del gesto sconsiderato non si trovaUn uomo ha rivolto una luce laser verde contro il pilota di un aereo in fase di atterraggio a Caselle Torinese, ma al momento non è stato individuato nessuno responsabile.

