C' è Luca Jurman ex Amici dietro alla preparazione di Fedez per Sanremo Il video

Luca Jurman, noto per il suo ruolo nel talent Amici, sta lavorando con Fedez per il suo ritorno a Sanremo 2026. Jurman sta aiutando il rapper a perfezionare le sue performance, mentre Fedez si prepara a salire sul palco dell’Ariston con Marco Masini. Nei giorni scorsi, il cantante si è mostrato in studio mentre lavorava intensamente con il suo team, cercando di migliorare l’interpretazione di alcuni brani.
Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2026. Tra gli artisti in gara c'è anche Fedez, che stavolta torna sul palco dell'Ariston in compagnia di Marco Masini. Il loro brano si intitola "Male necessario". Per prepararsi al meglio, il rapper milanese ha deciso di affidarsi a un vocal coach speciale: Luca Jurman. Ieri, 16 febbraio, lo stesso Fedez ha pubblicato alcuni contenuti proprio durante le prove con Jurman. Il vocal coach fa degli accordi e indica delle note da cantare. Fedez, concentratissimo, esegue.
Luca Jurman ci fa due palle così da anni su come cantano ad Amici, sull'autotune e sull'intonazione e poi va a fare il vocal coach di Fedez, questo si legge in giro, per #Sanremo2026 x.com