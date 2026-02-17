Stasera alle 20:30, il derby tra Eta Beta e Italservice si disputa al Circolo Tennis Trave di Fano, in occasione del primo turno di Coppa Italia. La partita mette di fronte due squadre storiche, pronte a sfidarsi sul campo per la qualificazione. La sfida si gioca in un momento importante per entrambe, che puntano a partire con il piede giusto.

Stasera alle 20:30 per Eta Beta e Italservice sarà ancora derby. Al Circolo Tennis Trave di Fano andrà infatti in scena il primo turno di Coppa Italia. Chi perde è fuori. Il morale delle due squadre è agli antipodi. Dopo il derby vinto al Pala Megabox due settimane fa dai pesaresi, l’Eta Beta ne ha vinte due su due, l’ultima a Rieti per 7 a 4 contro la Leonessa; l’Italservice ne ha persa una a Macerata e pareggiata una in casa con l’Ancona. Per i pesaresi il 2 a 2 ottenuto sabato al Pala Megabox ha un retrogusto amaro. Se in casa gli uomini di mister Pagana avevano infatti fin qui sempre vinto, questa volta le loro speranze di gloria si sono infrante sul palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - C’è il gran derby di Coppa

Nell'incontro del Girone A, il Castelnuovo ha dimostrato solidità e determinazione nel rispondere alla sconfitta precedente, contrastando efficacemente le offensive avversarie.

Il derby tra Pontremoli e Gragnolese si gioca oggi pomeriggio alle 15, dopo che il Monzone ha subito una sconfitta pesante e cerca di risollevarsi.

Lazio vs. Roma | Derby della Capitale | Coppa Italia 97/98

