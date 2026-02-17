Cavi elettrici tagliati sulla ferrovia Adriatica | indagini in corso
Lunedì pomeriggio, alcuni cavi elettrici sono stati recisi lungo la ferrovia Adriatica, causando l'interruzione del traffico e ritardi sui treni regionali. Le autorità stanno ora indagando su come sia avvenuto il taglio, che ha lasciato alcune stazioni senza energia e costretto i passeggeri a cercare alternative. La polizia ha già sequestrato alcuni strumenti trovati vicino ai binari, sospettando un atto doloso.
Le indagini dopo il ritrovamento dei cavi tagliati nel tratto compreso tra Casalbordino e Fossacesia, che ha causato il rallentamento della circolazione per circa nove ore con disagi per i passeggeri e ritardi Cavi elettrici tagliati lungo la linea ferroviaria Adriatica nel pomeriggio di lunedì, provocando disagi e ritardi alle linee regionali dei treni. Gli agenti della polfer della questura di Chieti e Procura di Vasto indagano dopo il ritrovamento nel tratto compreso tra Casalbordino e Fossacesia, come si legge sull'Agi. L'azione ha causato il rallentamento della circolazione per circa nove ore con disagi per i passeggeri e ritardi: la circolazione regolare è ripresa solo all'una di notte.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Treni in tilt sulla linea Pescara - Bari per dei cavi elettrici che hanno colpito un FrecciarossaNella mattinata del 2 gennaio, sulla linea Pescara – Bari si sono verificati disagi a causa di alcuni cavi elettrici che hanno colpito la cabina di un Frecciarossa, causando l’interruzione del traffico ferroviario.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
