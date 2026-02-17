Cava Fornace percorso da chiudere Poi sicurezza e rinaturalizzazione

La discarica di Cava Fornace deve chiudere, perché il sito presenta rischi concreti per l'ambiente e le persone che lo frequentano. Dopo anni di accumulo di rifiuti e danni alla natura circostante, ora si lavora per mettere in sicurezza l’area e ridare vita alla zona. È previsto un intervento per bonificare il terreno e ripristinare il paesaggio, che negli ultimi decenni è stato gravemente compromesso dalla cava e dalla discarica.

"Si concluda il percorso della discarica di Cava Fornace e si metta in sicurezza il sito. Si rinaturalizzi restituendo alla comunità un'area che, da decenni, è stata massacrata prima dalla cava poi dalla discarica. Oggi abbiamo anche uno strumento importante, la Nature Restoration Law, dove poter inserire il sito per rinaturalizzarlo e insieme alle rupi e al Lago di Porta possa rientrare a far parte di un ecosistema terreste e di acqua dolce da migliorare ulteriormente e salvaguardare per le future generazioni". E' quanto afferma Francesco Rossi, presidente del circolo Legambiente Massa Montignoso.