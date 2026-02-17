Catania ciclone Harry | on line i moduli per ottenere il contributo economico

Il Comune di Catania ha aperto le iscrizioni online per il contributo economico dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni alle case di molte famiglie. La procedura permette ai cittadini di segnalare i danni subiti, mentre si avvia la verifica sulla gravità delle perdite. Sono stati già segnalati problemi a diverse abitazioni nel quartiere Borgo, dove alcune case hanno subito infiltrazioni e crolli parziali.

Al via la ricognizione dei danni alle abitazioni. Il Comune di Catania ha avviato la procedura per la ricognizione dei danni subiti dalle abitazioni principali a seguito degli eventi meteorologici legati al "Ciclone Harry". L'iniziativa punta a garantire prime misure di sostegno economico immediato alle famiglie colpite. Il contributo previsto potrà arrivare fino a 5.000 euro per nucleo familiare, come stabilito dall'OCDPC n. 1180 del 30 gennaio 2026. Il beneficio è destinato ai nuclei la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata o compromessa dagli eventi calamitosi.