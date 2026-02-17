Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio riguardante il quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’. La decisione arriva dopo un procedimento che si è svolto con rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari di Reggio Emilia. Il quadro, che era stato al centro di indagini, è stato giudicato non collegato a attività illecite.

Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti, ‘La cattura di San Pietro’ nel processo, col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia. “Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall’imputazione residua; dopo l’archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all’esito delle indagini preliminari. Ciò dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti – e difficilmente riparabili – danni morali e materiali, per un cittadino innocente”, hanno dichiarato i difensori di Sgarbi Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caso quadro di Manetti, Sgarbi assolto

