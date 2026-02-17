Caso Orban arriva la squalifica | il Verona perde il suo top player per due giornate

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Orban per due turni, lasciando il Verona senza il suo difensore più importante. La decisione deriva da un episodio avvenuto durante l’ultima partita, che ha sollevato molte polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La squalifica colpirà direttamente le prossime due gare della squadra, riducendo le scelte in difesa di Tudor.

Il verdetto del Giudice Sportivo è arrivato come una sentenza inappellabile su un Hellas Verona già drammaticamente invischiato nella lotta per non retrocedere. Gift Orban, l’uomo di maggior talento ed esperienza internazionale della rosa scaligera, è stato fermato per due turni effettivi di gara. Una decisione che, se da un lato evita la “stangata” di uno stop prolungato, dall’altro priva il tecnico Paolo Sammarco del suo riferimento offensivo più carismatico proprio alla vigilia di un trittico di partite che deciderà le sorti del sodalizio veneto nella massima serie. Analisi del trauma: l’impasse nervosa al Tardini. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Caso Orban, arriva la squalifica: il Verona perde il suo top player per due giornate Conte Napoli, arriva la squalifica per il tecnico dei partenopei! Ecco quante giornate dovrà scontareIl Giudice Sportivo della Serie A ha stabilito una squalifica di due giornate per Antonio Conte, tecnico del Napoli, a seguito dell’espulsione durante la partita contro l’Inter. Orban squalificato due giornate per espressioni ingiuriose: salterà la sfida contro il NapoliIl giudice sportivo Mastrandrea ha squalificato Orban per due giornate dopo averlo visto usare parole offensive durante la partita contro il Parma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutto in comune, dalle idee agli atleti. Lo slalom parallelo tra Orbán e Netanyahu; L'Hellas in silenzio: Gravissima mancanza di rispetto nei confronti di squadra, città, comunità e tifoseria; Rubio a Orban, 'Trump profondamente impegnato per il tuo successo'; Ungheria a luci rosse, il leader dell'opposizione Magyar accusa Orban: Vuole diffondere un video in cui faccio sesso. La strategia in... Dopo l’espulsione lampo contro il Parma, un post social attribuito a Gift #Orban accende il caso razzismo. In serata arriva la smentita ufficiale dell’Hellas Verona sull’autenticità del profilo. x.com Caso Salis: Budapest condanna a 8 anni Maja T. Portavoce Orban, complice dell'italiana facebook