Caso favoreggiamento pedofilia Ripepi assolto con formula piena | Il fatto non sussiste

Massimo Ripepi è stato assolto con formula piena nel processo per favoreggiamento pedofilia, perché i giudici hanno stabilito che il fatto non sussiste. La sentenza arriva dopo mesi di attesa, durante i quali l’ex consigliere comunale ha sempre negato ogni accusa. La decisione è stata comunicata oggi in aula, chiudendo definitivamente il procedimento a suo carico.

L'accusa ipotizzava che il consigliere avesse convinto una madre a non denunciare presunti abusi subiti dalla figlia. Il commento del consigliere comunale di Reggio Calabria Si chiude con la formula più ampia e liberatoria prevista dal codice di procedura penale il calvario giudiziario del consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi. Il tribunale ha pronunciato sentenza di assoluzione perché "il fatto non sussiste in ordine al reato di favoreggiamento personale".