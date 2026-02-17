Caso Epstein | Clinton accusa Trump di ostruzione nuove foto e testimonianze chiave emergono Indagini a Washington

Il caso Epstein prende una piega nuova: Bill Clinton accusa Donald Trump di aver ostacolato le indagini, mentre emergono foto e testimonianze che potrebbero cambiare le carte in tavola. La disputa si intensifica mentre le autorità di Washington si preparano a rilasciare dettagli che potrebbero mettere in discussione le versioni ufficiali.

Clinton accusa Trump di insabbiamento nel caso Epstein: nuove immagini e testimonianze imminenti scuotono la politica americana. Washington, 17 febbraio 2026 – Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione di Donald Trump di aver ostacolato la piena divulgazione dei documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali e trovato morto in carcere nel 2019. L’ex Segretario di Stato ha espresso le sue preoccupazioni a margine del Forum Mondiale di Berlino, mentre emergono nuove immagini dall’archivio di Epstein che coinvolgono diverse figure di spicco, tra cui lo stesso Trump.🔗 Leggi su Ameve.eu

Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione Trump di aver cercato di nascondere i documenti sul caso Epstein, che il finanziere statunitense si è suicidato nel 2019 mentre era in carcere con l’accusa di traffico sessuale minorile.

Nuove immagini provenienti dagli archivi di Jeffrey Epstein mostrano 19 fotografie che ritraggono figure pubbliche come Donald Trump, Bill Clinton e Bill Gates.

Caso Epstein: file e foto con Trump scomparsi dal sito web del governo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.