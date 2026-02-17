Caso Epstein | Clinton accusa Trump di ostruzione nuove foto e testimonianze chiave emergono Indagini a Washington

Il caso Epstein prende una piega nuova: Bill Clinton accusa Donald Trump di aver ostacolato le indagini, mentre emergono foto e testimonianze che potrebbero cambiare le carte in tavola. La disputa si intensifica mentre le autorità di Washington si preparano a rilasciare dettagli che potrebbero mettere in discussione le versioni ufficiali.

Clinton accusa Trump di insabbiamento nel caso Epstein: nuove immagini e testimonianze imminenti scuotono la politica americana. Washington, 17 febbraio 2026 – Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione di Donald Trump di aver ostacolato la piena divulgazione dei documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali e trovato morto in carcere nel 2019. L’ex Segretario di Stato ha espresso le sue preoccupazioni a margine del Forum Mondiale di Berlino, mentre emergono nuove immagini dall’archivio di Epstein che coinvolgono diverse figure di spicco, tra cui lo stesso Trump.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Clinton rilancia il caso Epstein: accuse a Trump e imminente testimonianza al Congresso tra polemiche e nuove indagini.

Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione Trump di aver cercato di nascondere i documenti sul caso Epstein, che il finanziere statunitense si è suicidato nel 2019 mentre era in carcere con l’accusa di traffico sessuale minorile.

Epstein, spuntano nuove foto con Trump, Clinton e Gates

Nuove immagini provenienti dagli archivi di Jeffrey Epstein mostrano 19 fotografie che ritraggono figure pubbliche come Donald Trump, Bill Clinton e Bill Gates.

Caso Epstein: file e foto con Trump scomparsi dal sito web del governo

Video Caso Epstein: file e foto con Trump scomparsi dal sito web del governo
