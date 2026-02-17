Caso Chiara Poggi Sempio ribadisce | Non sono tranquillo ma sono innocente

Le parole dell’uomo. Nel corso del Tg1, ieri sera 16 febbraio, ha parlato Andrea Sempio, attualmente indagato nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato della giovane, Alberto Stasi. «Il video intimo di Chiara e Alberto? Non l’ho mai visto. Né io, né nessuno dei miei amici l’ha mai visto». Nel corso dell’intervista, Sempio ha ribadito la propria estraneità ai fatti, sostenendo di essere convinto che la famiglia Poggi non nutra dubbi nei suoi confronti. «Le verifiche che hanno fatto finora — ha spiegato — confermano la mia versione». 🔗 Leggi su 361magazine.com

Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco, afferma di non essere tranquillo perché nessuno potrebbe esserlo in questa situazione.

Caso Garlasco Nell’ottobre del 2007 sulla tomba di Chiara Poggi era stato trovato dalla madre un biglietto: “C’era scritto che a uccidere Chiara è stato Marco” facebook