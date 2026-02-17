Caso Bastoni-Kalulu | Allegri blinda la squadra e invoca l’intervento sui protocolli VAR
Massimiliano Allegri ha criticato la gestione dell’episodio Bastoni-Kalulu, accusando i responsabili di non aver applicato correttamente i protocolli VAR durante la partita. L’allenatore della Juventus ha chiesto un intervento urgente sui sistemi di revisione video, sottolineando che errori come questo potrebbero influire pesantemente sui risultati delle partite. La sua richiesta arriva in un momento di crescente tensione tra i club e le autorità sportive, con Allegri che si schiera a tutela della propria squadra.
Massimiliano Allegri interviene sul dossier arbitrale alla vigilia della sfida tra Milan e Como. Il tecnico bianconero ha inquadrato l'episodio Bastoni-Kalulu come una dinamica intrinseca alla natura del gioco, confermando la fiducia negli organi preposti all'ottimizzazione del protocollo VAR. La dirigenza tecnica si aspetta interventi mirati sulle criticità oggettive emerse nelle ultime giornate per garantire maggiore uniformità nelle decisioni della sala video. Il focus della squadra resta proiettato sulla trasferta del Sinigaglia, nonostante il dibattito mediatico sulle sviste arbitrali rischi di condizionare il clima del campionato.
Espulsione Kalulu, Marelli boccia La Penna: «Errore grave. Non c’è contatto fra il francese e Bastoni. Sul mancato intervento del Var…»
Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.
Caso Bastoni, l’odio corre sui social: minacce di morte e silenzio dopo il rosso a Kalulu
Dopo la decisione di espellere Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sui social si scatenano insulti e minacce di morte contro Alessandro Bastoni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
