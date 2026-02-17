Il presidente dell'Aifa, Robert Nisticò, ha scritto una lettera per rispondere alle accuse del ministro della Salute, Orazio Schillaci. La sua risposta arriva dopo che Schillaci aveva criticato le decisioni dell’ente. Nisticò ha deciso di chiarire la sua posizione, evidenziando alcune difficoltà operative incontrate di recente.

E siamo a tre. Nuova puntata della disfida epistolare tra le due rive del Tevere: questa volta a mettere nero su bianco in una lunga lettera la sua verità è il presidente Aifa Robert Nisticò, che risponde ai rilievi del ministro della Salute, Orazio Schillaci. La missiva segue quella, sempre indirizzata al ministro, dal sottosegretario Gemmato, ed è stata anticipata ancora una volta da ‘Quotidiano Sanità’. Presente anche un rammarico, quello di “vedere violata la riservatezza della nota a Tua firma e a me indirizzata – con ricadute negative in termini di immagine dell’operato dell’Agenzia che rappresento – e volta a individuare margini di intervento nell’ambito della governance che Tu hai voluto e nominato e che, oggi più che mai, merita la Tua fiducia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Caso Aifa’, il presidente risponde a Schillaci

