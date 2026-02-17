case magnetiche galaxy s26 disponibili in anticipo con la nuova variante tank

Samsung ha svelato in anticipo la nuova variante tank della linea Galaxy S26, che arriverà nei negozi tra poche settimane. Questa versione speciale, più resistente, ha già attirato l’attenzione di molti utenti, soprattutto per la sua struttura rinforzata. Nel frattempo, il marchio dbrand ha lanciato una serie di cover magnetiche compatibili con questa novità, offrendo ai clienti nuove opzioni di protezione. La disponibilità precoce di questi accessori ha creato entusiasmo tra chi aspetta il lancio ufficiale del telefono.

In anticipo sull’annuncio ufficiale di Samsung, si assiste al debutto di una linea di accessori firmata dbrand per la serie Galaxy S26. nonostante la giovane età del device, la casa produttrice propone una gamma completa di custodie, skin e protezioni per lo schermo, senza registrare aumenti di prezzo rispetto al passato. l’offerta mira a offrire opzioni di protezione e personalizzazione giàdaystosucceed. galaxy s26: dbrand lancia la gamma di custodie e accessori. la casa statunitense presenta una raccolta di accessori dedicati al galaxy s26, mantenendo la consueta attenzione per stile e funzionalità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com

