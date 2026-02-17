Il Comune di Cascina ha scelto di partecipare ancora una volta a “M’illumino di meno”, la campagna di Rai Radio2 ideata da Caterpillar che promuove il risparmio energetico. Quest’anno, l’amministrazione ha deciso di spegnere le luci di alcune zone pubbliche, come il municipio e le scuole, per sensibilizzare i cittadini sulla riduzione dei consumi.

Il Comune di Cascina ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno”, la campagna di Rai Radio2 promossa dal programma Caterpillar e dedicata alla sostenibilità ambientale e all’uso responsabile delle risorse. La XXII edizione mette al centro la scienza (“M’illumino di scienza”), per raccontare il contributo fondamentale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli di sviluppo alternativi e più virtuosi. La facciata del Municipio, la Torre Civica e Corso Matteotti al buio, mentre alcuni bambini della seconda elementare dell’istituto Galilei hanno fatto volantinaggio nei negozi del centro per sensibilizzare i cittadini sull’iniziativa, poi ricevuti in sala del consiglio dal sindaco Michelangelo Betti e dall’assessore all’ambiente Paolo Cipolli, cui hanno consegnato i il decalogo delle buone pratiche da seguire e una “medaglia” a forma di lampadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina aderisce a M’illumino di scienza

La Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore ha deciso di partecipare a “M’illumino di meno” 2026, per sensibilizzare sulla riduzione del consumo energetico, in risposta alla crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici.

Unimore ha deciso di cambiare il nome della tradizionale giornata dedicata al risparmio energetico, passando da “M’illumino di meno” a “M’illumino di scienza”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.