Casa Italia che accoglienza per i medagliati azzurri! E c' è anche Lorello
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti sono arrivati a Casa Italia a Milano per festeggiare la medaglia d'oro nell’inseguimento a squadre, conquistata grazie al loro impegno. La cerimonia di accoglienza ha coinvolto anche Lorello, presente tra gli atleti premiati, mentre amici e familiari li aspettavano con entusiasmo davanti alla sede.
Dopo l'oro nell'inseguimento a squadre, gli azzurri del pattinaggio Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti sono stati accolti così a Casa Italia a Milano. E con loro c'è anche Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nei 5000 metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Arianna Fontana a -1 dal record di Mangiarotti: ecco gli atleti azzurri più medagliati alle OlimpiadiArianna Fontana si avvicina al record di Mangiarotti, con una medaglia in più.
Lorello, il bronzo in casa: "Mi sono gasato, ho capito che stavo facendo un tempone"Lorello vince il suo primo oro olimpico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cori, applausi e accoglienza da star: l'arrivo della staffetta mista a Casa Italia; Musa: Casa Italia Milano Cortina 2026 diventa un museo - Aise.it; Dentro Casa Italia a Cortina e a Livigno, le Olimpiadi diventano un progetto indoor da guardare; Milano Cortina 2026 apre al pubblico Casa Italia.
Casa Italia alla Triennale di Milano per le Olimpiadi 2026: cosa vedere, orari di apertura, bigliettiMilano, 13/02/2026. In occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è presente nelle località olimpiche di Milano, Livigno e Corti ... mentelocale.it
Cortina, gli chef Prest e Pompanin: «Il piatto più richiesto a Casa Italia? I casunziei all'ampezzana. Vorremmo farli provare a Mattarella»Cinque Olimpiadi alle spalle, un’emozione nuova davanti al pubblico di casa: Graziano Prest e Fabio Pompanin trasformano Casa Italia in un palcoscenico del gusto, dove territorio, talento e spirito di ... corriere.it
MILANO CORTINA | La festa per Tabanelli a Casa Italia Livigno. Dopo l'impresa della medaglia di bronzo nel Big Air con un ginocchio lesionato #ANSA facebook
Il CD Casa Italia oggi è intervenuto al convegno del consorzio Fabre Ponti, viadotti e gallerie esistenti: ricerca, innovazione e applicazioni x.com