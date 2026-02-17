Carta docente i fuorisede possono usarla per spese viaggio | come funziona la novità per mezzi e abbonamenti
La Carta del docente, che ancora non è stata consegnata agli insegnanti, può ora essere utilizzata dai fuorisede per coprire le spese di viaggio. La novità arriva a seguito di un aggiornamento che permette di usare il bonus anche per acquisti di mezzi di trasporto e abbonamenti, offrendo così una possibilità concreta di risparmio a chi studia lontano da casa.
La Carta del docente non è stata ancora erogata agli insegnanti, si aspetta il decreto interministeriale che definirà platea e importo preciso. Da quest'anno c'è una novità: potrà essere usata anche per i trasporti, per l'acquisto di biglietti di treni e aerei e per gli abbonamenti. Inoltre, a quanto apprende Fanpage.it, sarà a disposizione anche dei fuorisede che devono rientrare a casa: non è necessario esplicitare le finalità del viaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Carta docente, accredito delle somme su ricorso: 75/% delle sentenze già eseguite. Entro quando possono essere speseGli insegnanti italiani aspettano con ansia il nuovo decreto sul fronte della carta docente.
Carta del Docente su Libraccio: come usarla correttamente (2026)Scopri come utilizzare correttamente la Carta del Docente su Libraccio nel 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Docenti e Ata fuori sede, Anief chiede per loro tariffe agevolate per trasporti, detassazione spese di locazione, specifica indennità di trasfertaBozza automatica; Contratto scuola: Anief si impegna per indennità di trasferta degli insegnanti fuori sede; Carta docente diventa Carta dei Servizi, bonus anche al personale Ata ma cala l’importo; Caro affitti e docenti fuori sede, Valditara: Alloggi nelle scuole e servizi ai privati in project financing.
Carta docente diventa Carta dei Servizi, bonus anche al personale Ata ma cala l’importoDa febbraio 2026 la Carta docente cambia nome e regole: importo ridotto a 400 euro, più beneficiari, nuovi usi e stop agli abusi per docenti ... quifinanza.it
Carta del Docente 2026: erogazione entro fine febbraio. Importi e altre agevolazioni per i Docenti (Verifica le opportunità)L’accredito della Carta del Docente è previsto entro fine febbraio, con un importo di 400 euro, ma con una platea più ampia (inclusi docenti con contratto fino al 30/6 e 31/8). L’iniziativa rientra in ... orizzontescuola.it
E se l'attesa della Carta del Docente fosse essa stessa Carta del Docente facebook
Carta docente, facciamo chiarezza nel punto del coordinatore nazionale @CastellanaCarlo x.com