Carta docente i fuorisede possono usarla per spese viaggio | come funziona la novità per mezzi e abbonamenti

La Carta del docente, che ancora non è stata consegnata agli insegnanti, può ora essere utilizzata dai fuorisede per coprire le spese di viaggio. La novità arriva a seguito di un aggiornamento che permette di usare il bonus anche per acquisti di mezzi di trasporto e abbonamenti, offrendo così una possibilità concreta di risparmio a chi studia lontano da casa.

La Carta del docente non è stata ancora erogata agli insegnanti, si aspetta il decreto interministeriale che definirà platea e importo preciso. Da quest'anno c'è una novità: potrà essere usata anche per i trasporti, per l'acquisto di biglietti di treni e aerei e per gli abbonamenti. Inoltre, a quanto apprende Fanpage.it, sarà a disposizione anche dei fuorisede che devono rientrare a casa: non è necessario esplicitare le finalità del viaggio.

Carta docente, accredito delle somme su ricorso: 75/% delle sentenze già eseguite. Entro quando possono essere speseGli insegnanti italiani aspettano con ansia il nuovo decreto sul fronte della carta docente.

Carta del Docente su Libraccio: come usarla correttamente (2026)Scopri come utilizzare correttamente la Carta del Docente su Libraccio nel 2026.

